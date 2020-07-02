Кількість хворих китайським вірусом в Україні стрімко зростає, гряде друга хвиля епідемії

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського.

Наголошується, що показник захворюваності в Україні зріс і становить 58 осіб на 100 000 населення. Однак залучення апаратів ШВЛ досить низьке - всього 6,5%.

За станом на 2 липня в Україні підтвердили 45 887 випадків інфікування при 1185 летальні наслідки і 20 053 випадках одужання. За останню добу зафіксовано 889 нових випадків.

Зеленський позитивно оцінив рівень догляду за хворими та захисту медиків.

«У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій», - сказав Володимир Зеленський.

При цьому уряд України готується до другої хвилі епідемії.

Поліція посилено контролює виконання карантинних норм. За останню добу вручила 484 протоколи громадським закладам, таким як ресторани, нічні клуби та інші, де зафіксовано порушення карантину.

Варто відзначити, що останнім часом вірус стає небезпечніше. Останні дані досліджень показали, що нинішня хвиля епідемії є її мутованим варіантом, який набагато небезпечніше, ніж початковий, пише КП. Фахівці з Дослідницького інституту Скріппса у Флориді з'ясували, що мутація під назвою D614G дає вірусу більшу кількість гострих білків, використовуваних їм для проникнення в клітини людини, а також робить ці білки більш стабільними, полегшуючи тим самим процес потрапляння вірусу в клітини. Таким чином, вірус став приблизно в 10 разів більш заразним, ніж на самому початку пандемії. Саме цей мутований штам став домінуючим у Великобританії, США, Канаді та Італії.

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