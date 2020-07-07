"Автофіксація порушень ПДР в смартфоні" - проєкт, що може дозволити глобальний контроль за безпекою українських доріг.

Система автоматичної фіксації порушень ПДР розпочала працювати в Україні з 1 червня, раніше повідомляла Politeka.

За даними МВС, на початок запуску системи було встановлено 50 приладів контролю, тобто камер: 20 із них встановили безпосередньо у Києві, 30 - на дорогах державного значення Київської області.

Попередньо ми розповідали, що за місяць роботи автоматичної фіксації порушень ПДР кількість фактів зменшилася більш ніж у 4 рази.

За словами заступника голови МВС, Антона Геращенка, порівняно з першим днем роботи системи кількість випадків скоротилася з 57 880 до 13 325.

"Автофіксація порушень ПДР в смартфоні" - є інноваційною розробкою, що може допомогти фіксувати порушення ПДР, або узагалі стати альтернативою для приладів контролю, передає "Сьогодні".

Іншими словами, автолюбителів навчать шпигувати один за одним. Для цього можна буде встановити на свій смартфон техно-новинку.

За його допомогою водії зможуть знімати на відео порушення правил дорожнього руху будь-якими іншими водіями, автомобілі яких потрапляють в об'єктив.



Відео, записані програмою, тривають 30 секунд і можуть бути надісланими в поліцію декількома доторками до екрану.



"У кожного відео є прив'язка за часом, датою і GPS-координати місця порушення. Після перегляду ролика, на якому видно номер автомобіля, розмітка, знаки, сигнал світлофора тощо, тобто факт порушення доведено, можна переправити відео на сервер патрульної поліції.", - розповідає Олексій Афонін, розробник новинки.

У МВС ще не готові коментувати "автофіксацію порушень ПДР в смартфоні". Головним аргументом виступають не сертифіковані обладнання (смартфони), якими водії фіксують момент порушення. Крім того, такий сервіс не передбачений законодавством.

Попередньо Politeka писала, що порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

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