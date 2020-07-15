У Вінниці жінка народила дитину на столі біля пологового будинку

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на місцевий 33 канал.

Сталося це у зв'язку з тим, що лікарню закрили на дезінфекцію з причини виявленого китайського вірусу. Відзначається, що лікар, який вів вагітність жінки, не повідомив їй про закриття пологового будинку.

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На 39 тижні вагітності, вранці, 10 липня у жінки почалися перейми. Коли вони посилилися, чоловік відвіз її на машині в перший пологовий будинок Вінниці. Виявилося, що лікарня закрита через виявлений там випадку зараження коронавірусом.

Чоловік жінки стукав у двері лікарні, однак йому ніхто не відчиняв. Тоді жінка лягла на будівельний стіл, що стояв поруч з лікарнею, і веліла чоловікові приймати пологи, оскільки пологи почали відбуватися дуже швидко.

Малюк з'явився на білий світ, проте з невідомих причин процес пологів зупинився. Тоді чоловік узяв немовля за плече й той, на щастя, закричав.

Лише після цього з пологового будинку вийшли співробітники, пуповину перерізали вже в лікарні.

Так як незвичайні пологи завершилися успішно, жінка пообіцяла не скаржитися і не з'ясовувати, чому її не попередили про те, що пологовий будинок закрили на дезінфекцію.

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