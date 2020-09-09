Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перейшов до погроз, нагадавши українцям про кримінальну відповідальність за порушення карантинних обмежень

За його словами, дії окремих представників місцевої влади, які закликають не виконувати вимоги карантину та влаштовують бунти в українських містах, часто мають політичну мету. За його словами кожен порушник несе кримінальну відповідальність, тобто кожен може загриміти за грати.

Про це повідомляє видання РБК-Україна.

"Окремо хочу нагадати, що кожен керівник підприємства або навчального закладу, або іншої установи, який приймає рішення працювати всупереч карантинним обмеженням, несе за це персональну кримінальну відповідальність. Отже, прошу керівників на місцях не підштовхувати підлеглих на правопорушення і не наражати своїх земляків до епідемічної небезпеки",- сказав прем'єр.

Нагадаємо, що в офісі президента заявили, що планують більш жорстко реагувати на порушення карантину, зокрема, з мерами хочуть проводити "індивідуальні бесіди", а в Міністерстві внутрішніх справ роз'яснили, хто може штрафувати за недотримання карантинних обмежень.

Також раніше повідомлялося, що Денис Шмигаль розповів про те, що планує робити уряд з карантином через китайський вірус.

Він пояснив, що українці втомилися від обмежувальних заходів, перестали відчувати небезпеку і пропала паніка. І зараз найбільший ворог - не вірус, а байдужість. Люди відпустили проблему, і це неправильно.

Нагадаємо, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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