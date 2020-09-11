​Боєць ЗСУ на знак протесту проти наказу Зеленського розірвав своє посвідчення учасника бойових дій перед камерою і кинув його на землю



Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

"Те, що наша влада запрошує ворога на позиції наших побратимів ЗСУ... Скільки було пролито крові, скільки покалічених доль? І ось так в нахабну запросити і показати, що ми не стріляємо? Мене просто від цього нудить", - заявив боєць.

"Це (посвідчення учасника бойових дій - ред.) вже не має ніякого значення, після того, що зробили ці люди. Спасибі вам за те, як ви поважаєте армію ЗСУ", - заявив боєць і розірвав посвідчення.

Раніше ми повідомляли, що волонтер Наталія Юсупова розкритикувала рішення ТКГ про інспектування на Донбасі спільно з представниками "ДНР".

"Ви зробили це разом, зелені негідники. Це ганьба на весь світ, ніхто нас не буде більше поважати. Бандюк публічно принижує українську армію", - жорстко висловилася волонтер в соцмережах.