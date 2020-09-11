Боєць ЗСУ на знак протесту проти наказу Зеленського розірвав своє посвідчення учасника бойових дій перед камерою і кинув його на землю
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
"Те, що наша влада запрошує ворога на позиції наших побратимів ЗСУ... Скільки було пролито крові, скільки покалічених доль? І ось так в нахабну запросити і показати, що ми не стріляємо? Мене просто від цього нудить", - заявив боєць.
"Це (посвідчення учасника бойових дій - ред.) вже не має ніякого значення, після того, що зробили ці люди. Спасибі вам за те, як ви поважаєте армію ЗСУ", - заявив боєць і розірвав посвідчення.
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