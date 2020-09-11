Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов і колишній генеральний прокурор Юрій Луценко дали спільну прес-конференцію
Під час виступу Турчинов заявив про наявність "крота" в оточенні президента, який злив операцію по "вагнерівцям".
Він також додав, що на секретну нараду президент України Володимир Зеленський незаконно запросив, у тому числі співробітників свого офісу.
У свою чергу, Луценко під час прес-конференції показав ряд офіційних документів, що свідчать про проведення спецоперації.
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Українці в мережі досить негативно відреагували, але не на саму прес-конференцію, а на її учасників.
"Турчинов і Луценко про себе написали, як вони робили бедлам в Україні", "Пора повернутися. Причому терміново до передвиборчої обіцянки і нарешті то почати посадки. Претенденти самі виступають на екранах і прес-конференціях", "у вас є ще совість тявкати!!!! Їх судити треба за злочини проти народу!", "Господи! Коли ж вони зникнуть з нашого життя?!", "Один просрав справи Майдану, другий Крим", - писали в мережі.
Нагадаємо, Олександр Турчинов висловив упевненість в тому, що нинішній президент України Володимир Зеленський отримав таку можливість.
"У пана Зеленського є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим, і ми йому готові в цьому допомогти", - заявив політик.
Нагадавши, розвиток не передбачається: в РФ зізналися, навіщо анексували Крим.
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