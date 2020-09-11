Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов і колишній генеральний прокурор Юрій Луценко дали спільну прес-конференцію

Під час виступу Турчинов заявив про наявність "крота" в оточенні президента, який злив операцію по "вагнерівцям".

Він також додав, що на секретну нараду президент України Володимир Зеленський незаконно запросив, у тому числі співробітників свого офісу.



У свою чергу, Луценко під час прес-конференції показав ряд офіційних документів, що свідчать про проведення спецоперації.

Українці в мережі досить негативно відреагували, але не на саму прес-конференцію, а на її учасників.

"Турчинов і Луценко про себе написали, як вони робили бедлам в Україні", "Пора повернутися. Причому терміново до передвиборчої обіцянки і нарешті то почати посадки. Претенденти самі виступають на екранах і прес-конференціях", "у вас є ще совість тявкати!!!! Їх судити треба за злочини проти народу!", "Господи! Коли ж вони зникнуть з нашого життя?!", "Один просрав справи Майдану, другий Крим", - писали в мережі.











