Стрімке обміління найбільших кримських водосховищ змусило керівництво окупованого півострова думати, як вирішити проблему з водою
Як показують останні заяви "глави" Криму Сергія Аксьонова, керівництво готове застосовувати будь-які методи, щоб вирівняти ситуацію.
Зокрема, в Криму оголосили конкурс на виконання експериментальних авіаробіт зі штучного виклику опадів, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ. Максимальна сума контракту, про який йде мова, – 24,5 млн.російських рублів.
Ще на початку літа Аксьонов повідомив журналістам про укладення з Росгідрометом угоди на надання Криму єдиного в Росії спеціального літака для виклику дощів. Цей борт при виявленні грозового фронту буде обстрілювати хмари над півостровом, що дасть додаткові можливості для наповнення водосховищ.
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У соціальних мережах така ініціатива "глави" Криму не залишилася без уваги і зібрала заслужений букет насмішок.
"Хороші новини для ватної частини кримчан. З Росії вже йдуть ешелони з бубнами. Бубна немає? Візьміть камінь з неба. P. S. боюся, як би у руко*опих окупантів все не закінчилося черговим "ядерним попелом"..." ,- написав у Twitter блогер Մιtαuskαs.
"Дивні люди. Розганяти хмари для проведення парадів навчилися, а зганяти - ні. Може, для залучення дощу треба кожен день парад проводити", "хрін у них вийде! Вони вже навіть на шаманів наїхали і хотіли в дурку посадити!"– іронізують у коментарях.
Раніше ми писали, що через сильну посуху воду в Сімферополі та інших містах подають суворо по годинах, а в селах навколо столиці здійснюють підвезення двічі на день. При цьому люди скаржаться на якість води. За їхніми словами, пити її неможливо, тому що вона смердюча і годиться тільки для поливу і миття унітазів.
Нагадаємо, окупанти влаштували свавілля в Криму, місцеві забили на сполох.
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.
Також Politeka писала, що Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.