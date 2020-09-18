В Івано-Франківську просять про допомогу чоловіку, який потребує операції з пересадки нирки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у соцмережі.

Так, для збору коштів на допомогу батькові двох дітей з Івано-Франківська створили сторінку у Facebook.

Артем Корнейчук потребує пересадки нирки.

У батька двох дітей Артема Корнейчука відмовили нирки. Він вже пережив одну операцію з пересадки - донором став його рідний батько. Однак орган не прижився, і тепер чоловікові потрібна повторна пересадка.

Чоловіка погодилися прийняти в клініці в Білорусі, проте на обстеження і операцію треба чимала сума.

Сім'я Артема опинилася у скрутній ситуації - не так давно на їхню долю випала інша біда. Всі сили і кошти довелось кинути на лікування сина Марка від раку. Хлопчика лікували у клініці в Римі, де він пережив 9 хіміотерапій.

Тепер у родини не залишилось абсолютно жодних коштів, щоб дозволити собі лікування Артема, тому українці змушені звернутися за допомогою до небайдужих людей, щоб зібрати необхідну суму.

"Я безробітна мати в декреті, яка доглядає за двома маленькими дітьми, один з яких інвалід 1-ї групи, батько не працюючий інвалід 1-ї групи інвалідності, допомоги ніякої немає, я змушена бути "жебраком" у власній країні... Залишається шукати допомогу в небайдужих серцях", - написала дружина Артема.

Нагадаємо, юна українка залишилася без ноги після НП в Польщі, людей просять про допомогу.

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