На ці кадри без захоплення не поглянеш

Авіація НАТО показала свою майстерність в Україні, вразивши міццю і силою

До Вінниці прибула авіація НАТО, в тому числі конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules. Вони прилетіли в рамках багатонаціональних військових навчань"Об'єднані зусилля-2020".

Своїми враженнями від побаченого поділилася на особистій сторінці у мережі Facebook волонтер Наталія Юсупова.

За її словами, приліт авіації НАТО був неймовірно видовищним. Українські захисники теж показали на що здатні, довівши, що з 2014 року багато чого змінилося і не варто недооцінювати нашу армію. Спільними навчаннями українці готують потужну відповідь окупантам.

"Дуже потужне видовище!! Ось у сусідів почне підгоряти, вата вже стогне. Це добре. Починаються навчання "Об'єднані зусилля 2020". І це вже не 14 рік і не гола боса українська армія, це вже досвідчена і бойова армія. На жаль у нас такої техніки поки немає, але у нас є наші мужні захисники", - написала волонтер з захопленням.

Також раніше повідомлялося, що в рамках військових навчань "Спільні зусилля-2020" українські бійці відпрацюють заходи територіальної оборони, що допоможе дати відсіч планам агресора на кшталт "руської весни".

Під час навчань будуть відпрацьовані різні схеми застосування бригад ТРО: як у взаємодії з Нацгвардією, Нацполіцією та прикордонною службою, так і самостійно.

Нагадаємо, волонтер Юсупова розповіла, як захисники України оговтуються після пережитого на фронті.

Як повідомляла Politeka, волонтер Юсупова дорікнула "українцям-експертам" по Білорусі.

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