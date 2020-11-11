В окупованому Донецьку представники азербайджанської діаспори вирішили відсвяткувати звільнення Нагірного Карабаху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Donetchanyn.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна побачити автопробіг в окупованому Донецьку із прапорами Азербайджану і Туреччини, яка виступила союзником цієї країни.

Учасники розмахують прапорами і скандують: "Карабах!".

"У Донецьку представники азербайджанської діаспори з прапорами Туреччини і Азербайджану святкують перемогу в Карабасі. Біполярочка", - прокоментував блогер.

Згодом з'явилось ще одне відео автопробігу в окупованому Донецьку.

"І ще вам азербайджанського двіжу в дірі ("ДНР", - ред.). Забавно, що дірява поліція не втручається. Хтось отримувати буде по шапці від кураторів з мацкви? Ой почекайте.. В мацкві відбувається те саме. Ну справи!" - коментує блогер.

Як відомо, чергова ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі відбулася наприкінці вересня цього року. Уже в листопаді підрозділи азербайджанської армії увійшли в місто Шуша, на якому трималася вся вірменська оборона. Потім президент Азербайджану Ільхам Алієв офіційно заявив, що їхні збройні сили взяли місто під контроль.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

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