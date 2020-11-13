Президенту України Володимиру Зеленському потрібно було піти на самоізоляцію будинку, а не в " Феофанію"

Як зраджує Politeka.net, таку думку озвучив блогер і бізнесмен Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, при таких симптомах президенту не варто було "займати інфекційне ліжко".

"Їхати лікуватися я б вважав за краще там, де справжній конвеєр. Крім того. Хлопець ти зайняв не просто інфекційне ліжко-окрему палату, маючи явно не важку форму", - зазначив блогер.

Давиденко вважає, що президент вибрав нераціональний спосіб лікування.

"Навіщо ти туди поїхав? Потрібна спецзв'язок-сиди вдома в ізоляції. Потрібна госпіталізація-лежи болів в справжньому інфекційному відділенні. Потрібно побачити як працює система зсередини - Їдь в коридор інфекційного відділення звичайної районної лікарні", - підсумував блогер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який заразився вірусом, поки знаходиться в лікарні.

Як повідомила його прес-секретар Юлія Мендель, глава держави має легкі симптоми хвороби.

Владимир Зеленский в больнице


Нагадаємо, українцям показали, в яких умовах лікується Зеленський, кадри:"а обіцяв у звичайній лікарні".

Як повідомляла Politeka, Зеленського екстрено госпіталізували, що відомо про стан президента: "у палаті встановлена...".

Також Politeka писала, що Зеленського, який підхопив вірус, закликали пройти лікування зі звичайними українцями:"подивіться в очі вмираючих".