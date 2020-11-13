А як ви ставитеся до перебування президента в "Феофанії"?

Президенту України Володимиру Зеленському потрібно було піти на самоізоляцію будинку, а не в " Феофанію"

Як зраджує Politeka.net, таку думку озвучив блогер і бізнесмен Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, при таких симптомах президенту не варто було "займати інфекційне ліжко".

"Їхати лікуватися я б вважав за краще там, де справжній конвеєр. Крім того. Хлопець ти зайняв не просто інфекційне ліжко-окрему палату, маючи явно не важку форму", - зазначив блогер.



Давиденко вважає, що президент вибрав нераціональний спосіб лікування.

"Навіщо ти туди поїхав? Потрібна спецзв'язок-сиди вдома в ізоляції. Потрібна госпіталізація-лежи болів в справжньому інфекційному відділенні. Потрібно побачити як працює система зсередини - Їдь в коридор інфекційного відділення звичайної районної лікарні", - підсумував блогер.