Президенту України Володимиру Зеленському потрібно було піти на самоізоляцію будинку, а не в " Феофанію"
Як зраджує Politeka.net, таку думку озвучив блогер і бізнесмен Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, при таких симптомах президенту не варто було "займати інфекційне ліжко".
"Їхати лікуватися я б вважав за краще там, де справжній конвеєр. Крім того. Хлопець ти зайняв не просто інфекційне ліжко-окрему палату, маючи явно не важку форму", - зазначив блогер.
Давиденко вважає, що президент вибрав нераціональний спосіб лікування.
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який заразився вірусом, поки знаходиться в лікарні.
Як повідомила його прес-секретар Юлія Мендель, глава держави має легкі симптоми хвороби.
Нагадаємо, українцям показали, в яких умовах лікується Зеленський, кадри:"а обіцяв у звичайній лікарні".
Як повідомляла Politeka, Зеленського екстрено госпіталізували, що відомо про стан президента: "у палаті встановлена...".
Також Politeka писала, що Зеленського, який підхопив вірус, закликали пройти лікування зі звичайними українцями:"подивіться в очі вмираючих".