В Україні спостерігається тривожна ситуація з хворими на коронавірус

Так, в Одесі дівчина з пневмонією вже втратила через коронавірус батька, її маму перевели в реанімацію у важкому стані. Зараз хвора дочка змушена сама доглядати за матір'ю.

Про цю та інші складні ситуації в лікарнях міста написала волонтер Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook.

Волонтер уточнила, що дівчина теж хворіє, але попросила лікарів пустити її до мами. Ось уже дві доби вона сидить поруч з нею, поїть з трубочки, змінює памперс і тримає за руку. Адже мамі страшно, але вона не може вже сказати ні слова. У якийсь момент хвора дівчина попросила лікарів "дати щось, щоб мама не мучилася". Тобто буквально попросила про евтаназію.

"У якийсь момент дівчина розплакалася і сказала: я попросила лікарів дати щось, щоб мама не мучилася. Але мені сказали в нашій країні так не роблять. Я падаю з ніг. У мене запалення. Я не знаю, що робити", – розповіла Ножевнікова.

За інформацією пацієнтки, в палаті практично кожен день помирають люди. Волонтер також повідомила І про інші важкі ситуації з хворими коронавірусом в медустановах Одеси.

"Лариса Павлівна проживає з сестрою і мамою 95 років. Всі хворіють. Мамі викликали кілька разів швидку, але госпіталізувати її не можуть, бо вона лежача. І в лікарні їй не зможуть надати належний догляд – не вистачає співробітників", – написала Ножевнікова.

Волонтер уточнила, що через нестачу медсестер в Одесі виникають складнощі в догляді за хворими, а також доводиться довго чекати оформлення документів при переведенні пацієнтів з одної медустанови в іншу.

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