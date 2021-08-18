З четверга 19 серпня отримати щеплення від коронавірусу можна буде в автобусі

Мобільний центр вакцинації від коронавірусної інфекції для жителів Києва відкриється в спеціально переобладнаному автобусі.

Про це повідомила прес-служба Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві.

Такий мобільний центр вакцинації знаходитиметься на Оболоні неподалік від станції метро "Героїв Дніпра". Для бажаючих зробити щеплення будуть доступні дві вакцини - CoronaVac або AstraZenecа. Знайти мобільний центр вакцинації буде нескладно.

Там можна буде зробити щеплення з четверга, 19 серпня, по неділю, 22 серпня. Новий центр вакцинації працюватиме з 09: 00 до 13: 00.

Щоб пройти вакцинацію, при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Варто відзначити, що в МОЗ тим українцям, які вакцинуються з 18 серпня, пообіцяли вручити безкоштовно квитки на концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, в МОЗ зробили важливе уточнення щодо третин дози вакцини.

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