З четверга 19 серпня отримати щеплення від коронавірусу можна буде в автобусі
Мобільний центр вакцинації від коронавірусної інфекції для жителів Києва відкриється в спеціально переобладнаному автобусі.
Про це повідомила прес-служба Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві.
Такий мобільний центр вакцинації знаходитиметься на Оболоні неподалік від станції метро "Героїв Дніпра". Для бажаючих зробити щеплення будуть доступні дві вакцини - CoronaVac або AstraZenecа. Знайти мобільний центр вакцинації буде нескладно.
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Там можна буде зробити щеплення з четверга, 19 серпня, по неділю, 22 серпня. Новий центр вакцинації працюватиме з 09: 00 до 13: 00.
Щоб пройти вакцинацію, при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.
Варто відзначити, що в МОЗ тим українцям, які вакцинуються з 18 серпня, пообіцяли вручити безкоштовно квитки на концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, в МОЗ зробили важливе уточнення щодо третин дози вакцини.
Як Politeka писала, чиновники придумали покарання для невакцинованих на Одещині.
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