Вона зробила це для того, щоб допомогти хворій дитині.

Громадянка Польщі Марія Андрейчик, що стала володарем срібної медалі на Олімпійських Іграх в Токіо, продала нагороду, заради допомоги хворій дитині.

Про це в Instagram повідомила сама спортсменка.

"Медаль, яку я виставила на аукціон минулого тижня, продана. Разом з пожертвуванням переможця аукціону ми зібрали для Мілоша понад півмільйона злотих, понад 100 000 євро", - написала Андрейчик.

Марія Андрейчик-метальниця списа 25 років. Вона вирішила продати свою нагороду на аукціоні. Медаль купила Польська мережа продовольчих цілодобових магазинів. В цілому за неї спортсменка отримала півмільйона Польських злотих, що за курсом дорівнює 3,5 млн.грн. Всі виручені гроші Марія Андрейчик вирішила віддати на лікування Мілоша - маленького хлопчика, у якого діагностували серйозну хворобу.

Хлопчик зараз знаходиться в США. Раніше сама Марія Андрейчик перемогла рак. У 2016 році Марія опинилася на операційному столі. Через це вона повністю пропустила спортивний сезон.

Тоді у неї виникли складнощі з носом. Через них Марія позбулася нормального сну. Медики зробили рентген. Остеосаркому знайшли в носових пазухах. Ця пухлина походить з кісткової тканини.

Спочатку Андрейчик випробувала шок, дізнавшись, що у неї рак, але лікарі змогли її вилікувати, не використовуючи хіміотерапію. Марія Андрейчик народилася в польському місті Сувалки. На міжнародній арені вона дебютувала в 2013 році. У 2015 перемогла на європейському юніорському чемпіонаті.

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