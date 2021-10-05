Дізнайтеся, яке 6 жовтня церковне свято, прикмети і головні заборони дня.

Православна церква 6 жовтня вшановує пам'ять Іоанна Хрестителя і просять його про милість. Іоанн відомий під ім'ям Предтечі і є пророком, який передбачив появу Христа і хрестив його у водах Йордану.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 6 жовтня

Праведна Єлизавета, мати святого Іоанна, була родичкою Діви Марії, яка, дізнавшись про вагітність, прийшла її відвідати.



Коли Єлизавета почула вітання Діви Марії, то в її утробі затріпотів малюк і незабаром на світ з'явився Іоанн Предтеча. Таким чином, будучи в утробі, він передбачив народження Спасителя - через півроку після цієї радісної події, народився Ісус Христос, якого пізніше Предтеча хрестив у водах Йордану.

Традиції та обряди свята

6 жовтня ворожили на свою долю. Для цього відправлялися до місця злиття двох річок, набирали два глечика води (порівну). Потім приносили їх додому і дивилися, вода з якої посудини швидше випарується. Якщо води стало менше в посудині, де знаходилася вода з повної річки, то проблеми збережуться протягом усього року, і навпаки.

Що не можна робити - головні заборони 6 жовтня

У цей день свої біди перераховувати не можна, оскільки, скільки нарахуєш бід, стільки ж доведеться знову пережити - накличеш.

Також не можна перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.

У цей день не можна грішити, веселитися і влаштовувати гуляння.

Не можна заздрити - за повір'ям, весь негатив повернеться сторицею.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

мало грибів - зима буде суворою;

чути крики гусей, що летять на південь дуже високо, - скоро настануть зимові холоди;

кішка вмивається лівою лапкою - до поганої погоди, правою - до гарної.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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