Дізнайтеся, яке 6 жовтня церковне свято, прикмети і головні заборони дня.
Православна церква 6 жовтня вшановує пам'ять Іоанна Хрестителя і просять його про милість. Іоанн відомий під ім'ям Предтечі і є пророком, який передбачив появу Христа і хрестив його у водах Йордану.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 6 жовтня
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Праведна Єлизавета, мати святого Іоанна, була родичкою Діви Марії, яка, дізнавшись про вагітність, прийшла її відвідати.
Коли Єлизавета почула вітання Діви Марії, то в її утробі затріпотів малюк і незабаром на світ з'явився Іоанн Предтеча. Таким чином, будучи в утробі, він передбачив народження Спасителя - через півроку після цієї радісної події, народився Ісус Христос, якого пізніше Предтеча хрестив у водах Йордану.
Традиції та обряди свята
6 жовтня ворожили на свою долю. Для цього відправлялися до місця злиття двох річок, набирали два глечика води (порівну). Потім приносили їх додому і дивилися, вода з якої посудини швидше випарується. Якщо води стало менше в посудині, де знаходилася вода з повної річки, то проблеми збережуться протягом усього року, і навпаки.
Що не можна робити - головні заборони 6 жовтня
У цей день свої біди перераховувати не можна, оскільки, скільки нарахуєш бід, стільки ж доведеться знову пережити - накличеш.
Також не можна перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.
У цей день не можна грішити, веселитися і влаштовувати гуляння.
Не можна заздрити - за повір'ям, весь негатив повернеться сторицею.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- мало грибів - зима буде суворою;
- чути крики гусей, що летять на південь дуже високо, - скоро настануть зимові холоди;
- кішка вмивається лівою лапкою - до поганої погоди, правою - до гарної.
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