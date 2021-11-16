ПриватБанк знайшов новий спосіб, як підкласти українцям свиню - клієнт поскаржився на звичайну процедуру, що перетворилася на пекло.

Користувач Мережі пояснив, що сталося у своїй скарзі на сайті Мінфіну у відповідному розділі, передає Politeka.net.

За словами чоловіка, для виконання найпростішої операції зі зміни і відновлення пароля в Приват24 потрібен ПІН від карти банку.

"Не дай Бог забути свій ПІН, а це *** додаток саме оновився, і тепер ви не можете увійти в додаток за відбитком. Відновити пароль по електронній пошті не можна. Тоді доведеться дзвонити в 3700, щоб поміняти пароль. Причому пароль до карти вам без проблем відправлять в СМС, на відміну від пароля до Приват24, що вже викликає питання", - йдеться в повідомленні клієнта.

Після зміни пароля на карті, чоловік спробував таки змінити його і в Приват24, але знову виникли проблеми.



"І тут ПриватБанк вирішив мене обламати, адже тільки тепер після того, як я витратив час на всю цю дурницю зі зміною піна і придумуванням нового пароля, він мені пише: "на цій карті недавно міняли ПІН, так що сходіть зробіть якусь операцію по цій карті".



Співробітники ПриватБанку вибачилися за незручності і пояснили, як можна безболісно відновити пароль.

"Якщо ви забули пін-код від карти - досить відправити SMS на номер 10060 з текстом "PIN + XXXX", де хххх — 4 останні цифри карти; вартість смс — згідно з тарифами мобільного оператора, яким Ви користуєтеся. У відповідному СМС Ви отримаєте новий пін-код. Також, для вирішення даного питання, ви можете скористатися банкоматом, терміналом самообслуговування або звернутися до найближчого відділення", - йдеться у відповіді банку.

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