Кабінет Міністрів хоче ввести відповідальність за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України - названі суми штрафів.
Кабмін пропонує ввести штрафи за порушення, що стосується заперечення російської агресії проти України. Про це пише Politeka.net з посиланням на засідання уряду 9 грудня.
Кабінет Міністрів оприлюднив два законопроекти, які підготувало міністерство закордонних справ.
Згідно з першим документом, порушенням визнається публічне заперечення агресії РФ, окупації українських територій, спроб РФ легітимізувати анексію.
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Таким чином влада збирається протистояти провокаціям.
Другим законопроектом хочуть внести зміни до Кодексу України Про адміністративні правопорушення, створивши нову статтю, а саме планується ввести штрафи за вищевказане порушення.
Так, суми складатимуть від 1000 до 2000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто - від 17 до 34 тис. грн, а за повторне таке правопорушення протягом року – від 2000 до 3000 мінімумів доходів - від 34 до 51 тис. грн. Таким чином, штрафи можуть скласти від 17 до 51 тисячі гривень.
Від дії закону не підуть національні та іноземні публічні діячі, чиновники і політики.
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