Кабінет Міністрів хоче ввести відповідальність за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України - названі суми штрафів.

Кабмін пропонує ввести штрафи за порушення, що стосується заперечення російської агресії проти України. Про це пише Politeka.net з посиланням на засідання уряду 9 грудня.

Кабінет Міністрів оприлюднив два законопроекти, які підготувало міністерство закордонних справ.

Згідно з першим документом, порушенням визнається публічне заперечення агресії РФ, окупації українських територій, спроб РФ легітимізувати анексію.

Таким чином влада збирається протистояти провокаціям.

Другим законопроектом хочуть внести зміни до Кодексу України Про адміністративні правопорушення, створивши нову статтю, а саме планується ввести штрафи за вищевказане порушення.

Так, суми складатимуть від 1000 до 2000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто - від 17 до 34 тис. грн, а за повторне таке правопорушення протягом року – від 2000 до 3000 мінімумів доходів - від 34 до 51 тис. грн. Таким чином, штрафи можуть скласти від 17 до 51 тисячі гривень.

Від дії закону не підуть національні та іноземні публічні діячі, чиновники і політики.

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