Про те, якою буде погода в Україні 31 грудня, розповіли в Укргідрометцентрі.
Згідно з прогнозом синоптиків, в п'ятницю в Україну прийде потепління, яке першими відчую на собі жителі західних областей, де температура почне рости вже вночі. У найближчі два дні відлига пошириться і на інші області.
Крім того, атмосферні фронти Північного циклону Sebastian принесуть в Україну опади. Через те, що в більшості областей потеплішає до плюсових значень, там пройдуть дощі і мокрий сніг. При цьому в Харківській, Донецькій і Луганській областях, де вдень збережуться «мінуси», пройде чистий сніг.
На заході вдень очікується від +1 до + 6 градусів. На решті території країни вночі температура коливатиметься від -2 до -7, а вдень – від -2 до +3. На сході буде найхолодніше-від -6 до -11 вночі і від -5 до 0 вдень.
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Україну заллє дощами 31 грудня, але деяким пощастить більше: де випаде сніг
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Синоптики також попередили про небезпечні погодні умови: на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. А на сході і заході вночі і вранці очікується туман з видимістю 200-500 метрів.
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