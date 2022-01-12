Стало відомо про смерть відомого українського видавця "Vogue UA" Олени Чернової, яка також була головредом інших відомих журналів в Україні.

12 січня стало відомо про смерть відомого видавця "Vogue UA" Олени Чернової, яка працювала над українською версією журналу з моменту його запуску у 2013 році. Про смерть головного редактора передала "Медіа Група Україна" у Фейсбук, пише Politeka.net.

У пості йдеться, що трагедія сталася в результаті раптової хвороби, але не уточнюється якої. Про час і місце прощання також пообіцяли повідомити пізніше.

«Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Олени Чернової. Вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною і видатним професіоналом. Олена зробила дуже багато знакових для української медіа-індустрії проектів, і найважливішим і улюбленим для неї був, без сумніву, Vogue UA», - висловив свої співчуття Євген Бондаренко з СЕО «Медіа Групи України».

Олена Чернова також з 2000 по 2002 роки працювала головредом журналу «Наталі». Разом з Володимиром Чеповим організувала видавництво "Караван медіа" ("Караван історій" Україна, "З тобою", "Академія", "Архідея").

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