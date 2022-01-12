12 січня стало відомо про смерть відомого видавця "Vogue UA" Олени Чернової, яка працювала над українською версією журналу з моменту його запуску у 2013 році. Про смерть головного редактора передала "Медіа Група Україна" у Фейсбук, пише Politeka.net.
У пості йдеться, що трагедія сталася в результаті раптової хвороби, але не уточнюється якої. Про час і місце прощання також пообіцяли повідомити пізніше.
«Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Олени Чернової. Вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною і видатним професіоналом. Олена зробила дуже багато знакових для української медіа-індустрії проектів, і найважливішим і улюбленим для неї був, без сумніву, Vogue UA», - висловив свої співчуття Євген Бондаренко з СЕО «Медіа Групи України».
Олена Чернова також з 2000 по 2002 роки працювала головредом журналу «Наталі». Разом з Володимиром Чеповим організувала видавництво "Караван медіа" ("Караван історій" Україна, "З тобою", "Академія", "Архідея").
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Обірвалося життя відомого українського музиканта: "Раніше нас покинув Іван, тепер пішов Ти"
Дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала їх безсонні ночі з новонародженою: як зараз виглядає крихта Елізабет
Лопес в халаті і без перуки показала, якою буває поруч з дочкою: "Ростить конкурентку"
Обірвалося життя знаменитого актора, сім'я розчавлена горем: "Він був для нас всім"
Нагадаємо, що пішла з життя знаменита актриса, шанувальники невтішні
А ще Politeka писала, що пішла з життя легенда золотого століття кіно
Також Politeka розповідала, пішла з життя відома актриса, що стала зіркою ще в дитинстві