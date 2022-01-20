Починаючи з 10 січня оператор системи розподілу "Херсонобленерго" почав відключати від електропостачання боржників, які несвоєчасно або не повністю розраховуються за надані послуги, написали на сторінці АТ "Херсонобленерго" у Facebook.

За даними, станом на 19 січня 2022 року без електрики вже залишилися 400 жителів, а загалом від енергопостачання мають відключити 2500 тисячі боржників.

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Якщо споживачі не згодні із сумою у платіжках чи сумніваються в законності відключення, то усі питання вони мають вирішувати напряму з постачальником.

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"Шановні споживачі! Перевірте свої рахунки та переконайтеся, що платіжки за використану електроенергію оплачені в повному об’ємі", - закликали в АТ "Херсонобленерго".

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