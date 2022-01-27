У лютому 2022 року буде кілька важливих свят, переважно релігійних. Державних свят не буде зовсім, а, отже, додаткові вихідні українцям не світять. Скорочені робочі дні теж не передбачені.
Так, в лютому 2022 буде всього вісім вихідних і при цьому 20 робочих днів. Субота з неділею випадають на наступні дати: 5-6 лютого; 12-13 лютого; 19-20 лютого; 26-27 лютого.
Незважаючи на те, що українці будуть відносно мало "гуляти", третій місяць зими все ж порадує кількома популярними святами. Наприклад, в ніч на 1 лютого буде Китайський Новий Рік, також нині модно відзначати День Всіх Закоханих, 14 лютого, крім того, з 26 фераля по 6 березня буде Масляна.
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Нижче список свят, які теж можуть зацікавити українців:
1 лютого - День безпечного Інтернету
4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
9 лютого - Міжнародний день стоматолога
14 лютого - День комп'ютерника
15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини
15 лютого - Стрітення Господнє
19 лютого - Початок Великого посту
21 лютого - Міжнародний день рідної мови.
Нагадаємо, що свята і вихідні в лютому 2022 року: скільки будемо відпочивати в останній місяць зими
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