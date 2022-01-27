У лютому 2022 року буде кілька важливих свят, переважно релігійних. Державних свят не буде зовсім, а, отже, додаткові вихідні українцям не світять. Скорочені робочі дні теж не передбачені.

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Так, в лютому 2022 буде всього вісім вихідних і при цьому 20 робочих днів. Субота з неділею випадають на наступні дати: 5-6 лютого; 12-13 лютого; 19-20 лютого; 26-27 лютого.

Незважаючи на те, що українці будуть відносно мало "гуляти", третій місяць зими все ж порадує кількома популярними святами. Наприклад, в ніч на 1 лютого буде Китайський Новий Рік, також нині модно відзначати День Всіх Закоханих, 14 лютого, крім того, з 26 фераля по 6 березня буде Масляна.

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Нижче список свят, які теж можуть зацікавити українців:

1 лютого - День безпечного Інтернету

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку

9 лютого - Міжнародний день стоматолога

14 лютого - День комп'ютерника

15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини

15 лютого - Стрітення Господнє

19 лютого - Початок Великого посту

21 лютого - Міжнародний день рідної мови.

Нагадаємо, що свята і вихідні в лютому 2022 року: скільки будемо відпочивати в останній місяць зими

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