У бажаючих пройти ЗНО-2022 в запасі є трохи більше місяця, щоб зареєструватися на тестування, - розкриваємо дати і кому потрібно пройти оцінювання.

Так, реєстрація на ЗНО-2022 починається 1 лютого і триватиме до 9 березня. Майбутні учасники тестування, які будуть реєструватися в навчальних закладах, повинні виконати процедуру до 1 березня, повідомляється на сайті Osvita.

У 2022-му році пройти державну підсумкову атестацію у формі ЗНО повинні випускники старшої школи, а також учні та студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Також зовнішнє оцінювання можуть проходити випускники минулих років, які планують вступати на навчання до вищих навчальних закладів.

Щодо ДПА у формі ЗНО, яку складатимуть нинішні випускники, то обов'язковим є складання тестів з чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України або іноземна мова;

один з навчальних предметів на вибір випускника: історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови.

Зазначимо, кожен зареєстрований учасник ЗНО-2022 має право скласти тести на безкоштовній основі, не більше ніж з п'яти навчальних предметів. Додаткові тести доведеться оплачувати.

До цього ми перераховували, які документи потрібні, щоб зареєструватися на ЗНО-2022. Серед них, копія паспорта та фотографії розміром 3*4, а також заповнена реєстраційна картка учасника, і окремо для випускників минулих років - довідка з місця навчання або копія документа про освіту.

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