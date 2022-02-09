З життя пішов відомий український режисер і сценарист Геннадій Тарасуль у віці 87 років.

8 лютого пішов з життя відомий український режисер і сценарист Геннадій Тарасуль. Про це передає Одеське відділення Національної спілки кінематографістів України на своїй сторінці в Facebook.

Геннадій Тарасуль помер у віці 87 років. Причина смерті не вказується. Режисер народився в 1935-му році, в кіно дебютував вже в 1967-му у фільмі "Короткі зустрічі", знятий з Кірою Муратовою.

"Для кінематографістів він став людиною-легендою", - пишуть на акаунті.

Також, він проявив себе як режисер у фільмах: "Випадок зі слідчої практики", "Довгі проводи", "Тепло рідного дому", "Була не була" та інші.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів щодо сумної звістки: "Світла пам'ять, світлій людині!!! Геннадій Львович був ще сценаристом фільму "Миті кохання" який знімався спільно з кіностудією - Грузія фільм 1989 році", "Світла пам'ять Геннадію Львовичу...", "Світла пам'ять! Дійсно, людина-легенда", "Вічна пам'ять світлій і добрій людині".

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