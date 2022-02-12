У Кабміні налаштовані рішуче припинити "опалювати повітря" - що може змінитися вже в наступному опалювальному сезоні і як скоротити витрати на тепло, розповіли в Міністерстві економіки України.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, вже в наступному опалювальному сезоні деякі українці платитимуть за опалення в середньому від 30% до 50% менше. Мова про це зайшла на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, передає УНІАН.

Свириденко уточнила, що вдвічі скоротити витрати на оплату за опалення допоможе модернізація житла. Тобто, ті українці, хто в 2022-му році, модернізує своє житло, зможуть істотно заощадити на опаленні в наступному опалювальному сезоні.

Міністр додала, що до відповідної програми "Енергетична незалежність" цього року приєднаються майже 700 тисяч сімей, або 1,5 мільйона українців. А це означає, що буде модернізовано близько 30 млн квадратних метрів житлоплощі.

Відзначимо, українці отримали платіжки в січні, в яких крім основного платежу за газ, з'явився рядок з абонентською платою за опалення. Тобто споживачі тепер повинні платити за обслуговування лічильників і тепломереж.

Розмір абонентської плати буде збільшуватися разом з підвищенням прожиткового мінімуму.

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