Температурний режим в Україні покращиться, морози відступлять, але проливні дощі атакують всі без винятку регіони, зіпсувавши настрій українцям.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз погоди на п'ятницю, 18 лютого. Згідно з прогнозом, у всіх областях, крім Закарпатської, очікуються дощі. При цьому буде досить комфортна температура.

У західних регіонах очікується до 5-9 градусів тепла, а в центрі буде близько 4-6 градусів. При цьому відступлять навіть нічні заморозки. Вночі очікується близько 2-4 градусів.

На півдні буде найтепліше. Вдень стовпчики термометра прогріються до 7-10 градусів, а вночі буде близько 5-6 градусів.

У східних регіонах вдень буде 4-6 градусів, а вночі – 3-5 градусів.

Відзначимо, що дощі затримаються в Україні на кілька днів. При цьому температура буде триматися в районі 5-7 градусів.

Нинішній лютий виявився теплішим, ніж очікувалося. Синоптики прогнозують, що весна цього року прийде рано, тому українці можуть розраховувати на швидке потепління. За прогнозами кліматологів, метеорологічна весна цього року може початися раніше календарної.

Нагадаємо, що дощі з мокрим снігом і весняна погода розділять Україну: синоптики озвучили прогноз.

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