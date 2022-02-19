Чорнобильська зона відтепер закрита для відвідування туристами - стала відома офіційна причина, але є й інша думка, деталі читайте далі.

З суботи, 19 лютого, в Чорнобильську зону закритий вхід для туристів. Про це передає голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко у своєму Фейсбук, пише Politeka.net.

Терміни дії заборони не озвучуються, але наголошується, що це пов'язано з технічними причинами. Однак Ємельяненко думає, що справжньою підставою стала загроза російської агресії і близькість кордону з Білоруссю.

Автор посту зазначив, що хоча в Україні є військова напруга, все ж таки Чорнобиль за останній час відвідало багато туристів з України та з-за кордону.

Ємельяненко нагадав, що зараз технічні засоби дозволяють відстежувати всі переміщення військових з усіх боків конфлікту та негайно реагувати на них.

Глава туроператорів сподівається, що заборону на відвідування Чорнобиля скоро скасують, можливо, після закінчення російсько-білоруських військових навчань в Білорусі 20 лютого.

Омеляненко хоче, щоб Чорнобильську зону відкрили для представників міжнародної спільноти, українців та медіа, адже вони повинні знаходитися під захистом ЗСУ на території нашої держави.

У коментарях наголосили, що туристам заборонили відвідування на два місяці, але також висловили надію, що термін скоротять.

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