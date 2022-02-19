З суботи, 19 лютого, в Чорнобильську зону закритий вхід для туристів. Про це передає голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко у своєму Фейсбук, пише Politeka.net.
Терміни дії заборони не озвучуються, але наголошується, що це пов'язано з технічними причинами. Однак Ємельяненко думає, що справжньою підставою стала загроза російської агресії і близькість кордону з Білоруссю.
Автор посту зазначив, що хоча в Україні є військова напруга, все ж таки Чорнобиль за останній час відвідало багато туристів з України та з-за кордону.
Ємельяненко нагадав, що зараз технічні засоби дозволяють відстежувати всі переміщення військових з усіх боків конфлікту та негайно реагувати на них.
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Глава туроператорів сподівається, що заборону на відвідування Чорнобиля скоро скасують, можливо, після закінчення російсько-білоруських військових навчань в Білорусі 20 лютого.
Омеляненко хоче, щоб Чорнобильську зону відкрили для представників міжнародної спільноти, українців та медіа, адже вони повинні знаходитися під захистом ЗСУ на території нашої держави.
У коментарях наголосили, що туристам заборонили відвідування на два місяці, але також висловили надію, що термін скоротять.
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