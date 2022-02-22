На тлі ескалації ситуації на Донбасі і нестабільної обстановки в Україні курс долара продовжує зростати, а про можливість його зниження найближчим часом мови поки не йде.

Про це свідчать офіційні цифри, представлені Нацбанком України. Так, у вівторок, 22 лютого. Курс долара виріс на 14 копійок, досягнувши позначки в 28,48 гривень за долар.

Офіційний курс євро також подорожчав. Він виріс на 9 копійок і досяг 32,28 гривень за євро.

Варто відзначити, що офіційний курс долара в Україні зростає вже третій день поспіль. Він підскочив на тлі стягування військ Росії до кордонів України і повідомлень про можливий напад. Новий стрибок стався після того, як 21 лютого Росія визнала території ОРДЛО «незалежними республіками».

На міжбанку зростання курсу долара також прискорилося. Так, 21 лютого курс американської валюти у продажу виріс на 18 копійок і досяг 28,61 гривень за долар. Курс купівлі склав 28,59 гривень.

У свою чергу, курс євро у продажу підскочив на 16 копійок – до 32,42 гривень.

При цьому експерти не очікують, що найближчим часом долар в Україні може почати дешевшати. За прогнозами, курс американської валюти на міжбанку через тиждень може досягти 28,7 гривень, а вартість готівкового долара в банках складе 28,6-28,8 гривень.

Варто відзначити, що після рішення Володимира Путіна про визнання незалежності ОРДЛО рубль також сильно постраждав. Російська валюта офіційно стала найбільш нестабільною в світі, вийшовши на перше місце з волатильності. Курс долара в РФ досяг позначки в 79,62 рубля.

Нагадаємо, Долар не припиняє зростання, психологічна позначка пройдена.

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