Тревел-блогер Дмитро Комаров, який веде програму "Світ навиворіт", звернувся до росіян, записавши відео в блозі Instagram.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров-популярний український телеведучий. Знаменитість продовжує підтримувати українців і записав нове звернення до росіян.

"П'ятий день війни Росії з Україною. Росія напала і те у що багато хто відмовлявся вірити, все таки сталося. П'ятий день ми не можемо бачити рідних регулярно, ми повинні ховати жінок, дітей, батьків, Слухати повітряну тривогу, тікати в підвали...",- сказав Комаров.

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