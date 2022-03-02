Як пише Politeka.net, Україна продовжує оборонятися від окупаційних військ РФ. Щодня спікери ЗСУ повідомляють про втрати ворога, які становили на ранок другого березня понад 5800 осіб. Як повідомив у своєму тг-каналі радник глави МВС України Антон Геращенко, дані можуть бути сильно занижені. Він зробив репост скріна з Фейсбуку, де було повідомлено про доповідь МО РФ.

"З доповіді МО РФ:

безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ - 7688 осіб. Росіяни горять в Україні".

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