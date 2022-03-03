Кілька військових частин з країни-агресора, втратили в Україні вже понад 80 відсотків особового складу
Про те, яких втрат зазнали російські окупанти під час проведення так званої "спецоперації" в нашій країні, у своєму офіційному Telegram-каналі, інформує
Зокрема, згідно з попередньою інформацією, станом на середу, 2-е березня:
- вбито - 5,840 тисячі військовослужбовців РФ
- у військовій частині з міста Камишин(Волгоградська область) - 70 відсотків загиблих особового складу;
- у військовій частині з міста Саратов - 80 відсотків загиблих особового складу.
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- 30 літаків;
- 31 вертоліт;
- 211 танків;
- 862 бойові машини піхоти;
- 2 катери.
Повний перелік доступний трохи нижче:
Варто відзначити, що в ніч на четвер, 3-го березня, Президент України Володимир Зеленський, нагадав - вражеські сили втратили вже близько 9 000 людей.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у ніч на 3-е березня, над Києвом успішно збиті кілька російських ракет.
Також раніше ми інформували про те, що київське "Динамо" нагадало російським солдатам, куди їм коштувати йти насправді.
А до цього наш портал повідомляли про те, що глава Міноборони України Резніков розповів про боягузливі дії армії РФ.