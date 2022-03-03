Кілька військових частин з країни-агресора, втратили в Україні вже понад 80 відсотків особового складу

Про те, яких втрат зазнали російські окупанти під час проведення так званої "спецоперації" в нашій країні, у своєму офіційному Telegram-каналі, інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України .

Зокрема, згідно з попередньою інформацією, станом на середу, 2-е березня:

вбито - 5,840 тисячі військовослужбовців РФ

у військовій частині з міста Камишин(Волгоградська область) - 70 відсотків загиблих особового складу;

у військовій частині з міста Саратов - 80 відсотків загиблих особового складу.

Також, знищено:

30 літаків;

31 вертоліт;

211 танків;

862 бойові машини піхоти;

2 катери.

Повний перелік доступний трохи нижче:

Варто відзначити, що в ніч на четвер, 3-го березня, Президент України Володимир Зеленський, нагадав - вражеські сили втратили вже близько 9 000 людей.



До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у ніч на 3-е березня, над Києвом успішно збиті кілька російських ракет.

Також раніше ми інформували про те, що київське "Динамо" нагадало російським солдатам, куди їм коштувати йти насправді.

А до цього наш портал повідомляли про те, що глава Міноборони України Резніков розповів про боягузливі дії армії РФ.