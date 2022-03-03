Стало відомо про вражаючі результати роботи розроблених в Києві РСЗО.

У Державному Київському конструкторському бюро «Луч» розповіло про результати роботи високоточної реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Вільха». Повідомлення з’явилося на сторінці КБ в Facebook.

«З перших днів війни Збройні Сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 «Вільха». Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів», - йдеться в повідомленні.

Ракетний комплекс «Вільха» прийняли на озброєння української армії у 2018 році.

В квітні 2019 року відбулися контрольні випробування модернізованої версії ракетного комплексу «Вільха-М», що стало завершальним етапом його створення.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 03 березня орієнтовно склали особового складу - близько 9000 осіб, танків ‒ 217 од, бойових броньованих машин ‒ 900 од, артилерійських систем – 90, РСЗВ - 42, засоби ППО - 11, літаків 30 од (інформація уточнюється), гелікоптерів 31 од (інформація уточнюється); автомобільної техніки - 374, легкі швидкісні катери - 2 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

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