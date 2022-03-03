Практично на всіх пропускних пунктах Західної України зникли черги

Про те, що перед пунктами пропуску з суміжними державами, для виїзду з України, на 09 годину ранку цього четверга, 3-го лютого, не спостерігалося майже ніяких скупчень людей і машин, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На Польщу:

  • "Ягодин" - 0 авто та 0 пішоходів;
  • "Устилуг" - 0 авто і 0 пішоходів;
  • "Угринів" - 0 авто та 0 пішоходів;
  • "Рава-Руська" - 0 авто та 0 пішоходів;
  • "Грушів" - 0 авто та 50 пішоходів;
  • "Смільниця" - 0 авто та 0 пішоходів;
  • "Краковець" - 0 авто та 30 пішоходів;
  • "Шегині" - 0 авто і 0 пішоходів.

На Словацьку Республіку:

  • "Малий Березний" - 0 авто та 0 пішоходів;
  • "Ужгород" - 0 авто та 0 пішоходів.
  • "Малі Селменці" - лише 20 пішоходів.

евакуація дітей, скрін

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На Угорщину:

  • "Тиса" - 0 авто (пішоходів не пропускають);
  • "Дзвінкова" - 0 авто і 0 пішоходів;
  • "Косино" - 0 авто і 0 пішоходів;
  • "Лужанка" - 0 авто і 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 авто і 0 пішоходів.

На Румунію:

  • "Дякове" - 0 авто і 0 пішоходів;
  • "Солотвино" - 0 авто та 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 авто і 0 пішоходів.

На Молдову:

  • "Мамалига" - 0 авто і 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 авто та 0 пішоходів;
  • "Россошани" - 0 авто і 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 авто та 0 пішоходів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що компанії, що належать Ахметову, придбали й завозять з Європи гумдопомогу постраждалим від війни.

Також раніше ми інформували про те, що жителі Приморська вигнали з міста окупантів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російські окупаційні сили в паніці змінюють свою тактику.