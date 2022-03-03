Практично на всіх пропускних пунктах Західної України зникли черги
Про те, що перед пунктами пропуску з суміжними державами, для виїзду з України, на 09 годину ранку цього четверга, 3-го лютого, не спостерігалося майже ніяких скупчень людей і машин, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує
На Польщу:
- "Ягодин" - 0 авто та 0 пішоходів;
- "Устилуг" - 0 авто і 0 пішоходів;
- "Угринів" - 0 авто та 0 пішоходів;
- "Рава-Руська" - 0 авто та 0 пішоходів;
- "Грушів" - 0 авто та 50 пішоходів;
- "Смільниця" - 0 авто та 0 пішоходів;
- "Краковець" - 0 авто та 30 пішоходів;
- "Шегині" - 0 авто і 0 пішоходів.
На Словацьку Республіку:
- "Малий Березний" - 0 авто та 0 пішоходів;
- "Ужгород" - 0 авто та 0 пішоходів.
- "Малі Селменці" - лише 20 пішоходів.
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На Угорщину:
- "Тиса" - 0 авто (пішоходів не пропускають);
- "Дзвінкова" - 0 авто і 0 пішоходів;
- "Косино" - 0 авто і 0 пішоходів;
- "Лужанка" - 0 авто і 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 авто і 0 пішоходів.
На Румунію:
- "Дякове" - 0 авто і 0 пішоходів;
- "Солотвино" - 0 авто та 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 авто і 0 пішоходів.
На Молдову:
- "Мамалига" - 0 авто і 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 авто та 0 пішоходів;
- "Россошани" - 0 авто і 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 авто та 0 пішоходів.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що компанії, що належать Ахметову, придбали й завозять з Європи гумдопомогу постраждалим від війни.
Також раніше ми інформували про те, що жителі Приморська вигнали з міста окупантів.
А до цього наш портал повідомляли про те, що російські окупаційні сили в паніці змінюють свою тактику.