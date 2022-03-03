Всі хто бажає, можуть покинути Україну без труднощів.

Практично на всіх пропускних пунктах Західної України зникли черги

Про те, що перед пунктами пропуску з суміжними державами, для виїзду з України, на 09 годину ранку цього четверга, 3-го лютого, не спостерігалося майже ніяких скупчень людей і машин, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На Польщу:

"Ягодин" - 0 авто та 0 пішоходів;

"Устилуг" - 0 авто і 0 пішоходів;

"Угринів" - 0 авто та 0 пішоходів;

"Рава-Руська" - 0 авто та 0 пішоходів;

"Грушів" - 0 авто та 50 пішоходів;

"Смільниця" - 0 авто та 0 пішоходів;

"Краковець" - 0 авто та 30 пішоходів;

"Шегині" - 0 авто і 0 пішоходів.

На Словацьку Республіку:

"Малий Березний" - 0 авто та 0 пішоходів;

"Ужгород" - 0 авто та 0 пішоходів.

"Малі Селменці" - лише 20 пішоходів.

На Угорщину:

"Тиса" - 0 авто (пішоходів не пропускають);

"Дзвінкова" - 0 авто і 0 пішоходів;

"Косино" - 0 авто і 0 пішоходів;

"Лужанка" - 0 авто і 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 авто і 0 пішоходів.

На Румунію:

"Дякове" - 0 авто і 0 пішоходів;

"Солотвино" - 0 авто та 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 авто і 0 пішоходів.

На Молдову:

"Мамалига" - 0 авто і 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 авто та 0 пішоходів;

"Россошани" - 0 авто і 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 авто та 0 пішоходів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що компанії, що належать Ахметову, придбали й завозять з Європи гумдопомогу постраждалим від війни.

Також раніше ми інформували про те, що жителі Приморська вигнали з міста окупантів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російські окупаційні сили в паніці змінюють свою тактику.