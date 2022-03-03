Прозріння наступило тільки після того, як його «колег по зброї» знищили українські Збройні сили.

СБУ показала кадри з російськими військовими, яких взяли в полон під Житомиром. (Щоб подивитися відео - прокролльте вниз)

Окупанти в телефонних розмовах з рідними розповідають, що їх обдурили.

«У нас були спільні навчання з Білоруссю. Нас, коротше, обдурили. Насправді ми не на спільних навчаннях. А ці навчання нібито закінчилися і нас наш уряд дірявий погнали в Україну. Тобто ми перетнули незаконно кордон. Я зараз перебуваю в полоні в Україні", - говорить один з полонених росіян.

"До мене ставляться нормально. Тобто, мене годують, сигарети я курю, тепло одягаюся. Ну, тобто, ставляться по-людськи. Хоча я тут, по суті... ніхто мене сюди не кликав", - каже полонений.

Загарбники закликають інших російських військових залишатися вдома і не їхати в Україну.

"У нашого командування ніякої тактики Немає, Ми просто виживаємо тут... хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще Залишайтеся зі своїми сім'ями. Тут ви все ляжете", - звернувся полонений до російських військових.

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