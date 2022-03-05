Ще один впевнений крок до перемоги України

Вдень 5 березня на Миколаївщині, українські морські піхотинці разом з побратимами з ОК «Південь» збили чотири гвинтокрили противника. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили ВМС ЗС України.

При цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці.

"Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!", - наголосив командувач Військово-Морських сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 березня втрати особового складу загарбників становили понад 10 тис. осіб, противник також втратив 39 літаків і 40 гелікоптерів.

Нагадаємо, в Міноборони повідомляли, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало близько семисот одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів

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