Вдень 5 березня на Миколаївщині, українські морські піхотинці разом з побратимами з ОК «Південь» збили чотири гвинтокрили противника. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили ВМС ЗС України.
При цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці.
"Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!", - наголосив командувач Військово-Морських сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 березня втрати особового складу загарбників становили понад 10 тис. осіб, противник також втратив 39 літаків і 40 гелікоптерів.
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