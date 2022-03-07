Як пише Politeka.net, директор Солом'янського ринку Києва Іван Лісовий повідомив про організацію для людей, які евакуюються з Києва. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Раніше на ринку вирішили створити центр швидкого реагування на потреби захисту країни для допомоги армії, тероборони, і тд, зайнялися ще й евакуацією жінок та дітей.

« Друзі, ми не зупиняємось і продовжуємо робити все можливе для вашої безпеки та нашої спільної перемоги. Тепер ми ще й евакуюємо жінок та дітей! Отож сьогодні з Солом‘янського ринку спільними силами з Георгий Зантарая, Андрій Андрєєв, друзів та волонтерів відправили більш ніж 70 мешканців Києва до західного кордону України!

Лише за один день наша команда знайшла 3 буса для евакуації (за що вдячні небайдужим людям, що нам їх люб’язно надали в БЕЗКОШТОВНЕ користування), а також водіїв на них! Лише за декілька годин, завдяки вашим репостам, ми повністю укомплектували вільні місця», - йдеться у повідомленні.

Фінансова допомога щиро вітається: 4731219618130987 Лісовий Іван Сергійович

Телефон 24/7: 0632794105

По набору «вільних рук» на ринок (волонтерів): 0 (66) 537 32 44 Володимир

Нагадаємо, у Києві на базі Солом'янського ринку організували приготування випічки та іншої їжі для українських воїнів

Як повідомляла Politeka, на базі Солом’янського ринку створили центр швидкого реагування на потреби захисту країни: як долучитися до допомоги

Також Politeka писала важливі поради, як допомогти собі і близьким впоратися з панікою і страхом