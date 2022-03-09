Поки небо не закрите від літаків і ракет Росії, в Україні продовжать гинути мирні люди.

З моменту, коли Росія вдерлася в нашу країну, від рук окупантів загинуло понад 60 дітей

Про те, що з 24-го лютого, коли російські окупанти раптово напали на Україну, загинула 61 дитина, а ще 100-отримали різні поранення, на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook, пише уповноважена Верховної Ради України з прав людини, Людмила Денисова .

Крім цього, все ще невідома доля 55 дітей, які перебувають у Будинку дитини в місті Ворзель на Київщині.

Також, вперше за кілька десятків років, і вперше, схоже, з часів вторгнення нацистів в минулому столітті, в Маріуполі, від зневоднення загинула 6-річна дівчинка. Її тіло рятувальники витягли з-під завалів будинку, зруйнованого обстрілами.

Крім того, у вівторок, 8-го березня, в Малині Житомирської області, по вул.Вокзальній, внаслідок авіаударів, були зруйновані 7 приватних 1-поверхових житлових будинків, загинули 5 осіб - з них двоє дітей 2021-го року народження.

Всі ці трагічні смерті, і не тільки дітей, викликані тим, що небо над Україною так і не закрите, підсумовує Людмила Денисова.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, на які крайні заходи йдуть російські пропагандисти.

Також раніше ми інформували про те, що сили противника України опинилися в безпорадному стані, і почали здаватися.

А до цього наш портал повідомляли про те, що розвідка перерахувала імена льотчиків РФ, які готуються бомбити Україну.