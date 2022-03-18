У лікарні помер один з провідних артистів балету Національної опери України Артем Дацишин

Повідомляється, що Артем отримав поранення під час обстрілів Києва 26 лютого. Про трагедію розповіла колега Дацишина Тетяна Боровик на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, повідомляю всім, хто знав Артема Дацишина, Доцика, що 26 лютого він потрапив під обстріл рашистів, був важко поранений, помер у лікарні. Прощай дорога моя людина! Не можу висловити свою серцеву біль, що переповнює мене! Світла пам'ять тобі!...» ,- написала Тетяна.

Прощання з відомим артистом відбудеться 18 березня. Його поховають на Байковому кладовищі.

43-річний Артем Дацишин народився в Херсоні. Виконав головні партії в зіркових виставах "Лебединому озері", "Лускунчику", "Сплячій красуні «П.Чайковського,» "Жизель", "Баядерці", "Ромео і Джульєтта" С. Прокоф'єва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, під час ракетних обстрілів житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Їй було 67 років.

"Непоправне горе в родині Молодого театру. Світла пам'ять талановитій актрисі! Немає прощення ворогові, який прийшов на нашу землю», – повідомлялося на сторінці Молодого театру в Facebook.