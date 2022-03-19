У суботу, 19 березня, в Україні почали працювати 9 гуманітарних коридорів у різних напрямках.

Як пише Politeka.net, з посиланням на телеграм-канал заступника керівника офісу президента України Кирила Тимошенка, в суботу, 19 березня, запрацювали гуманітарні коридори евакуації людей і постачання гуманітарних вантажів. Йдеться про наступні напрямки:

Донецька область:

1. Маріуполь - Мангуш - Токмак – Василівка – Кам'янське - Запоріжжя.

Рух по коридору приватного автотранспорту.

У Мангуші всім маріупольцям, які виходять з міста, надається необхідна допомога. Організовано підвезення людей автобусами до Бердянська.

Направлено дві фури з продуктами для маріупольців до Бердянська.

Київська область:

2. Бервиця - Мокрець - Заворичі - Калита - Семиполки – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим'я - Бровари.

З села Бервиця люди повинні самостійно вийти на міст в с.Мокрець, перейти річку в бік вулиці Радгоспна. Там чекатимуть автобуси.

3. Буча - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі - Білогородка.

4. Богданівка-Новобогданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим'я - Бровари.

5. Бородянка - Пісківка – Біла Криниця – Кочерів – Брусилів – Фастів-Біла Церква.

Луганська область:

6. Лисичанськ - Бахмут

7. Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут

8. Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут

9. Попасна-Бахмут

Будуть відправлені автобуси для евакуації. Евакуаційний поїзд для жителів Луганщини буде відправлений з Новозолотарівки. Планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів і медикаментів) в населені пункти Луганської області та Херсон.

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