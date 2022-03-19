Як пише Politeka.net, з посиланням на телеграм-канал заступника керівника офісу президента України Кирила Тимошенка, в суботу, 19 березня, запрацювали гуманітарні коридори евакуації людей і постачання гуманітарних вантажів. Йдеться про наступні напрямки:
Донецька область:
1. Маріуполь - Мангуш - Токмак – Василівка – Кам'янське - Запоріжжя.
Рух по коридору приватного автотранспорту.
У Мангуші всім маріупольцям, які виходять з міста, надається необхідна допомога. Організовано підвезення людей автобусами до Бердянська.
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Направлено дві фури з продуктами для маріупольців до Бердянська.
Київська область:
2. Бервиця - Мокрець - Заворичі - Калита - Семиполки – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим'я - Бровари.
З села Бервиця люди повинні самостійно вийти на міст в с.Мокрець, перейти річку в бік вулиці Радгоспна. Там чекатимуть автобуси.
3. Буча - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі - Білогородка.
4. Богданівка-Новобогданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим'я - Бровари.
5. Бородянка - Пісківка – Біла Криниця – Кочерів – Брусилів – Фастів-Біла Церква.
Луганська область:
6. Лисичанськ - Бахмут
7. Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут
8. Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут
9. Попасна-Бахмут
Будуть відправлені автобуси для евакуації. Евакуаційний поїзд для жителів Луганщини буде відправлений з Новозолотарівки. Планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів і медикаментів) в населені пункти Луганської області та Херсон.
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