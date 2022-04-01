Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у новому відеозверненні розповів, що ворог потихеньку відходить з області. Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук сьогодні, першого квітня.

"Сподіваємося, назавжди" - додає Чаус.

Всі громади працюють над відновленням життєдіяльності міст. ЗСУ працюють над розмінуванням тих ділянок, де знаходився ворог і, відповідно, зачисткою.

"Звертаюся до всіх жителів області, можливі авіаційні та ракетні удари, ворог може діяти будь-яким способом. Нам ще рано розслаблятися, тому при сигналах тривоги, будь ласка, слідуйте в укриття, війна ще не закінчена», - також говорить Чаус.

Ми також писали, напередодні за підсумками переговорів у Туреччині російська сторона заявила про те, що найближчим часом скоротить військову активність на чернігівському та Київському напрямках. Однак, як з'ясувалося, ці заяви розходяться з реальністю.

"Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, в тому числі і авіа, і всю ніч палив по Чернігову», - повідомив Чаус.

За його словами, в результаті ворожих ударів були знищені об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі – бібліотеки, торгові центри та інші будівлі.

Нагадавши, у МВС спростували відведення російських військ під Києвом.

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