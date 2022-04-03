Зірка 1+1 Марічка Падалко показала, як зустріла чоловіка, який отримав короткий відгул після Ірпені.

Як пише Politeka.net, Єгор Соболєв-чоловік Марічки Падалко, з перших днів пішов захищати Україну. Останнім часом він перебував в Ірпені, який днями остаточно взяли під контроль українські сили. І сьогодні, третього квітня, Єгору дали короткий відгул, щоб побачитися з дружиною. Кадри зустрічі Марічка опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

На кадрах можна побачити телеведучу в сльозах і дітей, які всі разом зустрічали Єгора.

"Перший короткий відгул після Ірпеня... і безперебійна робота Укрзалізниці творить чудеса...",- написала Падалко.

Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"До сліз", " я ридаю......такі щирі,так хочеться, щоб всі чоловіки швидше повернулися здоровими і був мир", " як зворушливо і щиро. Мирне небо нам усім!".

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