Війська окупантів збираються перегрупуватися і будуть просуватися в напрямку Харкова. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, пише
"Вони перегрупуються в місто Ізюм з Бєлгорода. Вони отримують додаткові війська в Бєлгороді, щоб заповнити свої втрати в Україні. Вони постараються добити Маріуполь і тільки після цього можуть спробувати ініціативно просуватися на Київ", - сказав Буданов.
Буданов зазначає, що війська рф збираються просуватися по Харківській області, щоб захопити східну сторону і вже після просуватися до Маріуполя:
"По-перше, вони будуть наступати на харківському напрямку, намагатися добити місто Маріуполь, і тільки після цього можуть спробувати ініціативно просуватися на Київ", - сказав Буданов.
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Також Буданов просить союзників нашої країни надати необхідну військову підтримку для успішного протистояння окупаційним військам.
У той же час радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявляє, що россійські окупанти могли спеціально дезінформувати українську розвідку чутками про новий наступ на Харків.
"Вони пройшли Ізюм і вже розвивають наступ у напрямку Краматорська і Слов'янська. Це і є той самий наступ, який обіцяли нам усім. По суті, вони намагаються це оточення замкнути. Чи вийде-велике питання. Попутно вони анонсували взяття Харкова, але це був інформаційний хід. Я думаю, що вони закинули нашій розвідці такі дані для того, щоб ми відтягнули частину сил на захист Харкова, щоб не кидали на Ізюм", – сказав Арестович.
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Крім того Politeka.net писала, що Олексій Арестович оцінив загрозу повторного наступу на Київ.