Снаряди на парашутах, про які повідомляв мер Харкова – це касетні боєприпаси 9М55К1, за даними ЗМІ.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що війська Росії почали скидати на місто новий тип бомб. Про це він розповів у спеціальному щоденному зверненні до городян.

Новий тип бомб небезпечний тим, що їх спускають на парашутах. За словами Терехова, при виявленні слід бути обережними, він просить городян відразу дзвонити на 101.

За півтора місяці війни російськими військами в Харкові знищено 1716 житлових будинків. Проте, навіть у складній ситуації харківчани виходять на роботу, прибирають і влаштовують цілі суботники.

Видання Defense Express зазначає, що снаряди на парашутах, про які повідомляв мер Харкова – це касетні боєприпаси 9м55к1. Їх може запускати реактивна система залпового вогню Смерч. Такі суб-боєприпаси дуже небезпечні, оскільки можуть наводитися на ціль, поки падають.

В ОРДЛО триває друга хвиля мобілізації, де вони готові забирати навіть студентів останніх курсів.

"Реально, у них так і побудовано наступ. Спочатку гарматне м'ясо-свіжомобілізовані, які нічого не розуміють у військовій справі. Другим ешелоном йдуть "ЛНРівці" і кадирівці. Третіми, так би мовити, на конях у парадній формі, вже йдуть російські солдати", - розповів Гайдай.

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