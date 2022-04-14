Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону закликав українців платити за комунальні послуги в тих регіонах, де немає бойових дій.

"Я звертаюся і прошу: якщо у вас є можливість фізично заплатити, то будь ласка, зробіть це. Ви тим самим підтримаєте людей в регіонах, де дійсно йдуть бойові дії, і у яких дійсно немає можливості платити", – сказав Галущенко.

Він заявив, що споживання електроенергії значно скоротилося, в тому числі через зупинку багатьох великих промислових підприємств. Але разом з тим впали і платежі. Галущенко також нагадав, що на час воєнного стану уряд заборонив відключати споживачів від електроенергії та газопостачання за несплату.

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