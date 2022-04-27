Волобуєв впевнений, що в злочинній війні винен у тому числі російський народ і йому соромно за росіян.

Після початку війни в Україні колишній віце-президент російського "Газпромбанку" Ігор Волобуєв покинув рф, щоб захищати Київ у територіальній обороні. Про свій вчинок він дав кілька інтерв'ю: виданням The Insider, LIGA.net і журналісту Денису Казанському.

В Україні Волобуєв народився і жив до повноліття. Тут залишилися його батько, молодший брат і друзі. В "Газпромбанку" уродженець Охтирки (Сумська область) працював більше шести років. Коли він виїжджав, то був чинним віце-президентом компанії. До цього 16 років присвятив "Газпрому".

За словами чоловіка, він вирішив, що більше не може жити в рф. Покинув країну 2 березня, тому що не міг просто спостерігати з боку за тим, що творить рф з його батьківщиною.

"Росіяни вбивали мого батька, вбивали моїх знайомих, близьких друзів. Мій батько місяць жив у холодному підвалі. Мені говорили люди, яких я знаю з дитинства, що їм за мене соромно. Знаєте, що мені сказали? "Щоб ми більше ніколи не чули, що ти охтирчанин, що ти українець. Ніколи". Я зібрав речі і полетів з росії",- розповів Волобуєв.

Він сказав, що мав російський паспорт і пустили через кордон його насилу. Коли Волобуєв приїхав до Києва, то вступив в тероборону. Такий вчинок він сприймає як покаяння: "Я хочу відмитися від свого російського минулого. Хочу залишитися в Україні до перемоги".

Волобуєв впевнений, що в злочинній війні винен у тому числі російський народ та йому соромно за росіян: "Тому що тут вбиває українців не путін, краде унітази не путін, гвалтує жінок не путін. Це і є російський народ".



Він додав, що хоч за національністю не російська, але теж несе відповідальність - і навіть подвійну і потрійну, оскільки народився в Україні: "Я буду каятися за це все життя"

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