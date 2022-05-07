Півзахисник лондонського клубу "Вест Хем" опублікував відеозвернення до світової спільноти на своїй сторінці в Instagram. Англійською мовою Ярмоленко вирішив донести до людей з інших країн весь жах ситуації, яка розгортається прямо в ці хвилини на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, який штурмують російські окупанти.

"З корабельної і наземної артилерії, з танків, з бойових літаків "Азовсталь", на якому знаходяться сотні цивільних (серед яких діти) і тисячі військових, серед яких 700 поранених, обстрілюється росіянами. На заводі закінчується їжа, немає чистої води і все менше вцілілих бомбосховищ. Щодня помирають цивільні та військові", - розповів футболіст.

Він зазначив, що українські військові готові здатися третій стороні і перебувати в цій країні до завершення війни.

Ярмоленко звернувся до закордонних політиків і міжнародних організацій з проханням натиснути на Володимира Путіна і сприяти організації зеленого коридору для всіх на "Азовсталі": цивільних, військових, поранених, убитих.

"Це зупинить кровопролиття, геноцид і смерть", - заявив футболіст.

Нагадаємо, Вакарчук записав термінове звернення до українців, відео.

Як повідомляла Politeka, Огневич, Цибульська і Alyona Alyona змолилися про допомогу для людей на "Азовсталі".

Також Politeka писала, що під Харковом окупанти розстріляли мирних громадян, намагалися евакуюватися.