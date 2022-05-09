Однією з великих проблем російської армії є проблема з поставками. Про це заявив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лів інтерв'ю Мeduza.
За його словами, особливо страждають від цього підрозділу, що здійснюють військові маневри: ВДВ, Морська піхота, спецназ. Всі вони вже зазнали великих втрат.
"Якщо Росія понесе ще більше втрат серед цих підрозділів, то виникає питання: Як Росія буде хоча б утримувати зайняті позиції при настанні українських сил? Найбільш вірогідний сценарій-споруда оборонних укріплень з обох сторін і почастішання артилерійського вогню. І, швидше за все, все це стане війною на виснаження», - зазначив аналітик.
При цьому він упевнений, що мобілізація ситуацію істотно не поліпшить.
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"Мобілізація дозволить Росії продовжити війну, але незрозуміло, чи допоможе вона в наступальних операціях. Адже для них потрібні навчені військові підрозділи", - говорить Роб Лі.
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