Трагічно обірвалося життя колишнього чемпіона Європи з боксу серед молоді та судді Олексія Купирєва. Про загибель Купирєва на своїй сторінці в Facebook повідомив відомий український промоутер і президент регіональної Федерації боксу Донецької області Дмитро Єлісєєв.
За попередньою інформацією, 46-річний Олексій загинув ще 8 березня в Маріуполі, але через відсутність зв'язку про смерть судді стало відомо тільки зараз. У місті знайшли могилу судді.
Разом зі своєю сім'єю рефері жив у Маріуполі в багатоповерховому будинку. Після повномасштабного вторгнення окупантів разом з рідними переховувався в підвалі.
Однак 8 березня Купирєву знадобилося щось у своїй квартирі. І в той момент, коли він піднявся наверх, в квартиру Олексія прилетів ворожий снаряд. Шансів вижити у колишнього боксера не було.
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"Дуже шкода що так склалася доля, Олексій був завжди відповідальною, принциповою і порядною людиною. Співчуття всім рідним і близьким. Царство йому Небесне. Спочивай з миром, Олексій", – написав Єлісєєв.
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