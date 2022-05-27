Американський генерал вважає, що в найближчі місяці у ЗСУ є всі шанси відкинути окупантів на позиції до 24 лютого.

Про те, чи можлива успішна контратака української армії, розповів в інтерв'ю телеканалу «Дом» американський генерал-лейтенант у відставці, екс-командувач сухопутним командуванням союзників і армією США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, перемога в цій війні залежатиме від вирішення логістичних проблем. При цьому Ходжес зазначає, що ситуація з логістикою у росіян погіршується, а в українських військових – навпаки.

«І коли буде правильне положення, російські сили впадуть, буде кульмінація. Я думаю, це, швидше за все, відбудеться в серпні. За моєю оцінкою, до кінця літа українські війська відсунуть Російські як мінімум до лінії, на якій ті були 23 лютого», - заявив американський генерал.

Він додав, що зараз у росіян ще більші запаси артилерії і ракет, проте як тільки вони закінчаться, його прогноз про успішну контратаку ЗСУ збудеться.

«Коли вони не зможуть чинити тиск на українські війська - від Херсона і до Донбасу, тоді і буде наступна переломна точка в цій стадії операції. І тоді до кінця літа, якщо ми виправимо тилове забезпечення, логістику, то ЗСУ зможуть вигнати російські війська», - підкреслив Ходжес.

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