Про те, чи можлива успішна контратака української армії, розповів в інтерв'ю телеканалу «Дом» американський генерал-лейтенант у відставці, екс-командувач сухопутним командуванням союзників і армією США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, перемога в цій війні залежатиме від вирішення логістичних проблем. При цьому Ходжес зазначає, що ситуація з логістикою у росіян погіршується, а в українських військових – навпаки.

«І коли буде правильне положення, російські сили впадуть, буде кульмінація. Я думаю, це, швидше за все, відбудеться в серпні. За моєю оцінкою, до кінця літа українські війська відсунуть Російські як мінімум до лінії, на якій ті були 23 лютого», - заявив американський генерал.

окупанти, російські солдати, російські війська

Він додав, що зараз у росіян ще більші запаси артилерії і ракет, проте як тільки вони закінчаться, його прогноз про успішну контратаку ЗСУ збудеться.

Популярні новини зараз

Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"

Ворог намагається відрізати підрозділи ЗСУ від основних сил: як змінилася ситуація на передовій

Переможця "Холостячки" з Мішиною Еллерта захейтили українці, зірка відповів: "Хочеться розставити всі крапки..."

"Я дико скучив": Дантес після розлучення з Дорофєєвою зізнався в коханні відомій красуні

"Краще б ти не приїжджав": заплакана Матвієнко розповіла про першу зустріч з Мірзояном за час війни
Показати ще

«Коли вони не зможуть чинити тиск на українські війська - від Херсона і до Донбасу, тоді і буде наступна переломна точка в цій стадії операції. І тоді до кінця літа, якщо ми виправимо тилове забезпечення, логістику, то ЗСУ зможуть вигнати російські війська», - підкреслив Ходжес.

окупанти, російські солдати, російські війська

Нагадаємо, військовий експерт пояснив перспективи нового наступу на Київ.

Як повідомляла Politeka, Арестович розповів, чим Путін шантажує Європу.

Також Politeka писала, що ЗСУ вдалося вибити російських диверсантів з готелю в Сєвєродонецьку.