Так, експерти ЦПД одразу заперечили, що пенсіонери, які виїхали за кордон, не зможуть отримати виплати, нібито пенсія нараховується лише тим, хто в Україні.

Повідомляється, що органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення здійснюють щомісячне нарахування пенсій та соціальних допомог як внутрішньо переміщеним особам, так і громадянам, які виїхали за кордон через війну в Україні.

Також фейком є заяви про те, що гроші пенсіонерів, які отримували виплати через "Укрпошту", а зараз виїхали за кордон, пропали.

"Кошти нікуди не зникли. Якщо ви за кордоном і надалі хочете отримувати виплати, потрібно змінити спосіб отримання коштів та перевести нарахування на картку", — пояснюють в ЦПД.

Якщо ж у людини немає банківської картки, а в іноземних банках для відкриття рахунку вимагають якісь довідки, то тут теж є просте рішення. Зараз можна відкрити картку онлайн через офіційний сайт чи мобільний застосунок банку в Україні. При цому під час відкриття банківського рахунку фінустанова здійснює ідентифікацію клієнта через відеоверифікацію.

Нагадаємо, хто з українців найближчим часом отримає нові виплати.

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