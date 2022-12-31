Як нагадує Politeka.net, зокрема пропонується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, пенсію за віком та по інвалідності особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, призначати з дня, що настає за днем досягнення особою пенсійного віку або відповідно встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, незалежно від строку звернення за пенсією.

Наразі законопроєкт №8198, який передбачає спрощення процедури виплати пенсій українцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, де ведуться бойові дії, вже ухвалено в першому читанні.

Нагадаємо, що ПФУ не працює на окупованих територіях, а подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ у громадян не завжди є можливість через відсутність інтернету та мобільного зв'язку.

Тим часом у звільнених районах Луганщини розпочали соціальні виплати. Так, Укрпошта вперше провела соціальні виплати у деокупованих населених пунктах Луганської області.

Жителі села Невське отримали пенсії та готівкову допомогу від Товариства Червоного Хреста України.

Загалом працівники пересувного відділення Укрпошти здійснили понад 100 виплат.

Як відомо, з 1 грудня 2022-го розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2027 грн підвищено на 66 грн.

Відповідно, мінімальна пенсія з цієї дати становить 2093 грн.

Крім того, з 1 грудня розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути меншим за 2500 грн у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та які мають страховий стаж: чоловіки — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років.

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